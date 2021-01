Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Właśnie trwa przebudowa Targowiska w Ińsku - mówi Jacek Liwak, burmistrz Ińska.

- To nowe targowisko budujemy na tym starym. Chodzi o to, aby odświeżyć, zrewitalizować. Jest ono przebudowane w całości, w środku miasta, przy samej rzeczce, przy poczcie, przy rondzie - tłumaczy Liwak.



Chodzi o to, aby zwiększyć komfort zarówno sprzedających, jak i kupujących, ale też dać nowe możliwości lokalnym producentom żywności.



- Będzie ono utwardzone w całości i dostosowane też do sprzedaży dla rolników, którzy ewentualnie chcieliby oferować swoje produkty. Koszt całego przedsięwzięcia to jest niecałe 900 tysięcy złotych - dodaje Liwak.



Ponad 60 procent tej kwoty zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.