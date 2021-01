Przyszły mrozy i ciężki czas dla osób bezdomnych

To trudny i niebezpieczny weekend dla osób bez dachu nad głową. W nocy z piątku na sobotę termometry w Zachodniopomorskiem wskazywały -5, ale najbardziej zimna noc jeszcze przed nami.

W sobotę wieczorem temperatura może spaść nawet do -9 stopni Celsjusza.W tym momencie, w schronisku dla bezdomnych "Feniks", przy ulicy Zamkniętej w Szczecinie jest 80 osób. Sześć osób przebywa w kontenerowych izolatkach.Dla każdego zawsze znajdzie się miejsce. Przed przyjęciem jednak obowiązkowa jest izolacja - na miejscu, bądź w jednym z izolatoriów w Szczecinie.- Byłem w izolatce, dwa dni temu przyjechałem. - Wszystko w porządku. Pozytywnie. Po prostu izolacja przed przyjściem tutaj. Izolacja to przede wszystkim oddzielny pokój, maseczki i niewychodzenie na ulicę. Ogólnie dobrze. Później trafiłem tutaj, do "Feniksa". Tu jest w porządku, wszystko jest ok - mówili mieszkańcy "Feniksa".Pamiętajmy - gdy zauważymy osobę potrzebującą pomocy - zadzwońmy po Straż Miejską (numer telefonu: 986).