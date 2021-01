Wojewoda odpowiada na krytykę Tarczy Antykryzysowej

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki odpowiada na krytykę polityków Platformy Obywatelskiej.

Według parlamentarzystów PO rządowa pomoc dla gospodarki jest za mała i spóźniona.Zbigniew Bogucki przekonuje jednak, że są namacalne dowody na skuteczność tarcz antykryzysowych.- Skupmy się na liczbach, liczby nie kłamią - podkreślał Bogucki. Od początku epidemii tylko do naszego województwa w ramach rządowej pomocy trafiło 5,5 miliarda złotych - dodaje Bogucki.- Mnie zadziwia również niezwykle krótka pamięć polityków Platformy Obywatelskiej. W latach, w których również oni rządzili, to nawet nie było pomysłu na to, w jaki sposób pomagać przedsiębiorcom - tłumaczy wojewoda.Do marca 2022 roku działa także dodatkowe wsparcie dla branży turystycznej w postaci Bonu Turystycznego 500+.- Te środki, które były wypłacane, w dużej mierze, trafiły właśnie na Pomorze Zachodnie - informuje Bogucki.Miarą skutecznej pomocy dla gospodarki jest stopa bezrobocia. 13% - za rządów PO-PSL, a obecnie 6,2%, czyli jeden z najniższych wskaźników w Europie.- To wsparcie, które idzie od rządu pozwala na utrzymanie miejsc pracy - podkreśla Bogucki.Jak dodaje wojewoda, w ramach kolejnej tarczy antykryzysowej do podziału jest 13 miliardów złotych, a pomoc trafi do 45 branż najbardziej dotkniętych epidemią.