Trzaskające mrozy, zadbajmy o bezdomnych

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Coraz zimniej w regionie, w nocy w okolicach Szczecina będzie minus 7 a na wschodzie regionu, nawet minus 16 stopni. To niebezpieczna sytuacja dla osób bez dachu nad głową.

Jeśli zauważymy osobę bezdomną wymagająca pomocy, zadzwońmy do straży miejskiej lub na policję - mówi Arkadiusz Oryszewski, prezes stowarzyszenia Feniks, prowadzącego schronisko w Szczecinie. - Dyspozytor oceni i zadecyduje, która służba zajmie się danym przypadkiem. Straż miejska i policja wiedzą o systemie ogrzewalni, izolatoriów i tam będą przewozić te osoby. Czy do schroniska, czy do noclegowni, czy do ogrzewalni. Mamy bardzo dużo miejsc dla bezdomnych.



Numer straży miejskiej to 986, policji 997.