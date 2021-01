Pyrzyce badają się na koronawirusa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejne gminy dołączają do Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19.

Zapisy na badania trwają m. in. w Pyrzycach. Zgłaszać się można do najbliższego piątku - mówi Kazimierz Jaborowski z urzędu miejskiego w Pyrzycach.



- Na terenie miasta Pyrzyce zostanie to badanie przeprowadzone 26 stycznia 2021 roku, nasi mieszkańcy bardzo chętnie chcą się poddać temu badaniu, aby określić sobie przeciwciała po przebyciu choroby bądź czy są osobami, które jeszcze nie zostały zarażone Covid-19 - tłumaczy Jaborowski.



Udało się już zebrać minimum osób, czyli setkę chętnych, aby badania mogły być przeprowadzone. Górnej granicy nie ma, więc wciąż można się zgłosić.



- Telefony się urywają, mamy trzy stanowiska, które odbierają telefony oraz mailowo też są nadsyłane informacje osób, które chcą wziąć udział w tych badaniach - dodaje Jaborowski.



W Pyrzycach badania przesiewowe będą robione najprawdopodobniej w miejskiej hali sportowej. Ostateczne miejsce zostanie podane w czwartek.



Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie urzędu miejskiego w Pyrzycach.