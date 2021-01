Goście "Kawiarenki Politycznej" o zmniejszonych dostawach od Pfizer

Pfizer poinformował o zmniejszeniu dostaw szczepionek do Polski i innych krajów europejskich. Czy to powód do obaw? Dyskutowali o tym goście "Kawiarenki Politycznej" na naszej antenie.

Marek Zakrzewski z Porozumienia mówił, że każdy, kto przyjmie pierwszą dawkę preparatu, dostanie również drugą. - Z tego co wiem ta druga partia szczepionek została zabezpieczona na tyle, że przynajmniej nie musimy się martwić o to, że po 21 dniach, kiedy trzeba będzie powtórzyć dawkę, to jej zabraknie.Tymczasowe zmniejszenie dostaw jest potrzebne, aby za miesiąc Pfizer działał ze zdwojoną siłą - przekonywała senator Platformy Obywatelskiej, Magdalena Kochan. - Gremia naukowe twierdzą, że linia Pfizer po prostu przestawia swoją linię technologiczną na zwiększenie ilości dawek w jednej ampułce.Pamiętajmy, że Pfizer nie jest jedynym producentem szczepionek - dodawał poseł PSL-u, Jarosław Rzepa. - Dla mnie najważniejsze jest, że zaraz będziemy mieli więcej Moderny, może Johnson & Johnson, jednorazową szczepionkę. Zachęcałbym więc rządzących, aby byli bardziej odważni, my musimy tę odporność nabyć w miarę szybko.A radny klubu PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego chwalił przebieg Narodowego Programu Szczepień. - To tempo jest takie jak powinno być, rejestracja działa sprawnie. Kolejne grupy wiekowe będą się mogły rejestrować i będzie to szansa na znoszenie kolejnych ograniczeń.Od piątku każdy dorosły Polak może zgłosić chęć zaszczepienia się. Ma to - w założeniu rządu - przyspieszyć proces rejestracji w kolejnych grupach.