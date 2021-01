Niemcy: będą przywileje dla zaszczepionych?

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas proponuje, aby osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 uzyskały dodatkowe przywileje społeczne.

Do tej pory rząd federalny opowiadał się przeciwko takim rozwiązaniom. Także Niemiecka Fundacja Ochrony Pacjentów (Stiftung Patientenschutz) skrytykowała propozycję szefa MSZ.Przeciwko jakimkolwiek przywilejom dla osób zaszczepionych na COVID-19 opowiada się minister zdrowia Jens Spahn oraz szef federalnego MSW Horst Seehofer. Premier Bawarii Markus Soeder także odrzucił tego typu przywileje, które spowodowałyby podział społeczeństwa.Zdaniem ministra spraw zagranicznych osoby, które zostały zaszczepiona powinny mieć prawo do swobodnego chodzenia do kina, teatru a nawet restauracji."Osoby już zaszczepione powinny odzyskać dostęp do wcześniej ograniczonych praw podstawowych" - powiedział Maas w "Bild am Sonntag". Jego zdaniem osoba zaszczepiona nie będzie już nikomu odbierała respiratora, więc jeden z głównych powodów ograniczeń zostanie zlikwidowany.Także przewodniczący frakcji partii ludowej w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber chce liberalizacji ograniczeń dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Jego zdaniem powinni oni mieć możliwość swobodnego podróżowania w strefie Schengen.