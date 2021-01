Miliard dla gmin górskich. Spór w "Kawiarence Politycznej"

Do gmin górskich, w ramach rządowej pomocy, trafi miliard złotych. Wsparcie branży turystycznej zapowiedział kilka dni temu wicepremier Jarosław Gowin.

Ta decyzja wywołała duże kontrowersje, głównie wśród polityków opozycji, którzy chcą, aby pieniądze trafiły do gmin w całej Polsce.- Nikt przecież takiego rozwiązania nie wyklucza - mówił w "Kawiarence Politycznej" na naszej antenie Marek Zakrzewski z Porozumienia, czyli partii Jarosława Gowina. - Cały czas trwają konsultacje, rozmowy o tym, żeby do samej "tarczy" mogły zgłaszać się kolejne jednostki.- Wspierając tylko gminy górskie, rząd dzieli Polaków - zarzucała senator Platformy Obywatelskiej, Magdalena Kochan. - Nie możemy mówić, że Małopolska jest lepsza od Pomorza Zachodniego, bo co? Bo Małopolska głosowała na prezydenta Dudę, a Zachodniopomorskie na prezydenta Trzaskowskiego.Z senator Kochan zgadzał się poseł PSL, Jarosław Rzepa. - Każde miejsce w Polsce powinno być traktowane jednakowo. Niestety rząd RP taką zapowiedzią podzielił i wprowadził to zamieszanie - uważa Rzepa.A radny klubu PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maciej Kopeć odpowiadał, że rząd regularnie wspiera gminy w całym kraju. - Inna sytuacja jest w okresie zimowym gmin górskich, natomiast trzeba pamiętać, że dodatkowe wsparcie jest dla gmin popegeerowskich - 250 mln złotych - przypomniał Kopeć."Kawiarenka Polityczna" na antenie Radia Szczecin w każdą niedzielę po godzinie 10.