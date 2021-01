Koszykarze Kinga niepokonani w Nowym Roku. Szczecinianie w trzecim tegorocznym meczu odnieśli trzecie zwycięstwo. Wilki Morskie w niedzielny wieczór wygrały w Stargardzie z Arką Gdynia 82:50 w Energa Basket Lidze.

Jak mówi jeden z wyróżniających się graczy Kinga Mateusz Zębski, o tak efektownym sukcesie zadecydowała przede wszystkim znakomita obrona.



- Na tej obronie się skupiamy. To ma być nasz znak firmowy. Mocna obrona przez cały mecz i myślę, że dziś to było widać. Cieszymy się, że tak udało się rozegrać ten mecz. Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy dużo lepszą drużyną i utrzymać to przez 40 minut. Myślę, że dziś się to udało - powiedział Zębski.



W kolejnym meczu Energa Basket Ligi koszykarze Kinga Szczecin za tydzień zmierza się z ostatnią w tabeli Polpharmą Starogard Gdański