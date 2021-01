,,Wielkie cygaro" trafiło na swoje miejsce. Nocny transport olbrzymiej cysterny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Chodzi o ogromny, 70-metrowy, ważący 600 ton zbiornik na propylen, który w nocy z niedzieli na poniedziałek został przetransportowany z portu barkowego na budowę fabryki polimerów w Policach.

Przygotowania do przejazdu kolumny trwały pół roku - mówi inżynier Jarosław Mitura z Grupy Azoty.



- Wymagało to wiele wysiłku organizacyjnego, a także przygotowania samej drogi. Wykonano wiele prac przygotowawczych, wybudowano tymczasowy most. Wymagane były także zmiany w infrastrukturze drogowej, to także zostało wykonane - wyjaśnia Mitura.



To pierwszy, ale nie ostatni taki transport - mówi Piotr Lachowicz, rzecznik prasowy Grupy Azoty Polyolefins.



- Przed nami jeszcze kolejne transporty wielkogabarytowe. Zbiornik w całości, jak i kolejne cztery zbiorniki będzie wykonywany przez polską firmę z Gdyni-tłumaczy Lachowicz.



Fabryka polimerów w Policach ma być gotowa w 2022 roku.