W części Goleniowa w poniedziałek nie będzie wody. Chodzi o domy przy ulicach Lawendowej, Fiołkowej i Wolińskiej.

To, jak informują Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacje, w związku z pracami przyłączeniowymi do sieci. Utrudnienia potrwają od 9 do 13.