Elektrownia Dolna Odra. Fot. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

W Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie wyłączono dwa stare bloki energetyczne. Produkowały prąd przez 46 lat.

W sumie ich moc to 454 megawaty. O wyłączeniu bloków zadecydował wiek i zużycie.

W ostatnich latach były one uruchamiane sporadycznie w celu równoważenia bilansu energetycznego w kraju.



Brakującą moc uzupełni nowy blok w Elektrowni Turów, a od 2023 dwa bloki gazowe, które powstają w elektrowni Dolna Odra. W sumie będą on miały moc 1340 megawatów.