Opóźnione dostawy. Szpitale przesuwają szczepienie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szpitale w regionie nie dostały preparatów, dlatego przesuwają szczepienia personelu. Chodzi między innymi o placówkę na Pomorzanach w Szczecinie.

We wtorek miało się rozpocząć podawanie pierwszej dawki szczepionki kolejnym osobom.

Będzie to trzeba jednak przełożyć. Do szpitala miało trafił prawie tysiąc preparatów.



We wtorek drugą dawkę miał otrzymać już zaszczepiony personel. Nie wiadomo jednak czy dojdzie to do skutku. To okaże się we wtorek. Zamówione preparaty nie dotarły też do szpitala w Świnoujściu. Chodzi o 270 dawek.



Opóźnione dostawy wynikają z tego, że firma Pfizer chwilowo ograniczyła ich wysyłanie do Polski. Do Polski dotrze dziś mniejsza partia szczepionek przeciw COVID-19. Będzie to mniej więcej połowa poprzednich dostaw, czyli około 180 tysięcy dawek.



W ubiegły piątek amerykański koncern poinformował, że tymczasowo zmniejsza dostawy szczepionki do wszystkich krajów UE ze względu na modyfikację swojego zakładu w Belgii. Ma to przełożyć się na zwiększenie mocy produkcyjnych.