Wstęp do Wolińskiego Parku Narodowego płatny?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opiniuje projekt rządowego rozporządzenia, które umożliwi pobieranie opłat za wstęp m.in. do Wolińskiego Parku Narodowego.

Wiele parków pobiera takie opłaty od lat m.in. Tatrzański, Karkonowski czy Słowiński.



- U nas opłata wynosi 7 zł, w ubiegłym roku z tego tytułu udało nam się zebrać 1 mln 700 tys. złotych, to ok. 17 procent naszego budżetu - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" zastępca Słowińskiego Parku Narodowego Andrzej Demczak. - Możemy utrzymywać czystość, bo wiadomo, że problem śmieci jest generalnie chyba w całej Polsce. Z tego tytułu utrzymujemy sanitariaty stacjonarne i przenośne, które u nas na terenie parku są bezpłatne. Poza tym te pieniądze służą na utrzymanie infrastruktury.



Andrzej Demczak dodał, że zgodnie z przepisami, opłaty nie są pobierane od osób idących na plażę. - Podobnie będzie u nas, jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie - mówił dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Piotr Daniszewski. - Na razie nie ma takich planów, żeby wstęp na plaże był płatny.



Piotr Daniszewski dodał, że bilet wstępu może kosztować ok. 8 złotych, ulgowy 4. Opłaty mogą być pobierane poprzez biletomaty a także powstającą aplikację - e-parki. Nad projektem obecnie pracuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.