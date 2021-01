Kolejne pociągi opóźnione

Pasażerowie pociągów ze stolicy - do miejscowości w regionie, mają powody do nerwów. Z powodu zerwanej sieci trakcyjnej na stacji Warszawa Wschodnia i Warszawa Grochów są duże opóźnienia.

Pociąg "Podlasiak" z Warszawy do Świnoujścia, który planowo miał przyjechać o godzinie 20.18, ma ponad 1,5 godziny opóźnienia. "Rybak" z Olsztyna do Szczecina, zamiast o godz. 17.00 dotrze 70 minut później. "Wyczółkowski" z Lublina do Szczecina miał być na stacji o godzinie 15:52, będzie 45 min później. Pociąg "Górski" z Rzeszowa do Szczecina - zamiast o godz. 18:38, dotrze na miejsce pół godziny później. 30 minutowe opóźnienie ma też jadący z Przemyśla do Szczecina "Matejko", który miał przyjechać na miejsce o godz. 21.19.