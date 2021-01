Ponad 3-procentowy spadek załadunku zanotował Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który właśnie podsumował 2020 rok.

Na nabrzeżach zarządu morskich portów przedsiębiorstwa portowe obsłużyły 31 177,5 tys. ton. Rok wcześniej było to 32 174,8 tysięcy ton.- Zważywszy na trudne pandemiczne okoliczności, wypracowany wynik można uznać za satysfakcjonujący - poinformował Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ SA.Najwięcej przeładowano zbóż - przy okazji tego ładunku zanotowano też 50-procentowy wzrost w stosunku do roku wcześniej. Także było więcej paliw i kontenerów - o około 13 procent.W minionym roku terminal LNG w Świnoujściu obsłużył o prawie 15 proc. więcej gazu. W 2019 r. do terminalu zwinęło 30 statków, a w 2020 roku było ich 35.