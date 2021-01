Miał być remont, będzie przeprowadzka? Niepewny los targowiska w Gryfinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Gryfińskie targowisko od lat wymaga remontu. Teraz przyszłość tego miejsca stoi pod znakiem zapytania. Władze miasta mają plan, aby przenieść handlarzy w inne miejsce. Konkretów jednak brak.

Obecnie targowiskiem zarządza miejscowy Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jednak ten od pierwszego lipca przestaje istnieć w dotychczasowej formie, bo wspólnie z Centrum Wodnym Laguna stworzy nową jednostkę budżetową. I pewne jest, że nowa placówka targowiska pod sobą mieć nie będzie.



- Jeśli Pani pyta o zarząd, to jest sprawa wtórna - mówi Paweł Nikitiński, wiceburmistrz Gryfina. - Może to robić jedna z naszych spółek komunalnych i najprawdopodobniej jedna z naszych spółek samorządowych albo Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych lub też Towarzystwo Budownictwa Społecznego.



Władze miasta chciałyby przenieść targowisko.



- Wskazaliśmy zupełnie nowe miejsce do funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Gryfinie; to jest zbieg ulic Żołnierzy Wyklętych, Bałtyckiej i Sportowej - tłumaczy wiceburmistrz.



Sami przedsiębiorcy na temat zmian nie wiedzą nic.



- Tak dokładnie, to nie słyszeliśmy jeszcze nic takiego - mówi jeden z handlujących.



Na ten moment żadne plany nie są wiążące, bo radni muszą najpierw zatwierdzić studium zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa sesja jest zaplanowana na przyszły czwartek.