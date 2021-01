RSnW: małe dostawy i problemy z systemem szczepień

Chcemy się szczepić przeciwko Covid-19, ale szczepionek jest za mało - mówią goście "Radia Szczecin na Wieczór".

W kraju wykonano ponad 457 tysięcy szczepień, jednak dostawy preparatów przeciwko koronawirusowi do Polski zostały ograniczone.Zainteresowanie szczepieniami w grupie seniorów jest olbrzymie - powiedziała dr Wiesława Fabian, specjalista medycyny rodzinnej i prezes zachodniopomorskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych.- To zainteresowanie wynika z informacji medialnych i zostało ono mocno rozbudzone. Na dzisiaj nie mamy innej metody zapobiegania chorobie, która występuje. W związku z tym dobrze, że to zainteresowanie jest duże. Spotkało się z niestety z nieprzygotowanym na ten moment systemem szczepień - mówi dr Fabian.Szczepienia populacyjne zostały ogłoszone za wcześnie - dodała dr Fabian.- Skoro nie mamy wyszczepionej grupy "zero", czyli pracowników medycznych, to dochodzimy do sytuacji, że kwalifikować do szczepień seniorów i wykonywać je będą często lekarze i pielęgniarki, którzy jeszcze nie są zaszczepieni. Przede wszystkim ogłoszono to za wcześnie, ze względu na liczbę szczepionek. Jest mała liczba szczepień przez pierwsze 10 tygodni - mówi dr Fabian.Na razie akcja szczepień idzie tak, jak pozwalają dostawy szczepionek - dodał prof. Włodzimierz Gut, wirusolog, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego. - Mamy w tej chwili zaakceptowane w Europie dwie szczepionki, Pfizera i Moderny - dodał.- Oczywiście nikt nie był w stanie przewidzieć, że Pfizer wykręci numer i zmniejszy dostawy. Były przewidziane one stosunkowo duże, miało być łącznie 16 milionów, ale one po prostu kapią. Można policzyć, że z tych fiolek zaszczepi się 180 tysięcy. Niewiele - mówi prof. Gut.Do tej pory w ponad 5,5 tys. punktów zapisało się na szczepienia 431 tysięcy osób po 80. roku życia. Zajęte są wszystkie terminy do końca marca, zaś na listach rezerwowych jest po kilkadziesiąt osób.Ograniczenie dostawy szczepionek związane jest z decyzją producenta. Firma Pfizer postanowiła wprowadzić zmiany w procesie produkcyjnym. Ma to pomóc w znacznym zwiększeniu dostaw pod koniec lutego. Rząd deklaruje, że zmiany w dostawie szczepionek Pfizera nie naruszą harmonogramu Narodowego Programu Szczepień.