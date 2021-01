Szczepienia w Szczecinie z przymusowym przestojem. Brakuje szczepionek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szpital na Pomorzanach w Szczecinie nie rozpocznie we wtorek kolejnych szczepień. Personel miał otrzymać drugą dawkę preparatu - tak się jednak nie stanie. To z powodu braku szczepionek. Mniejsze dostawy trafiły także do innych szpitali w regionie.

Zmiany w szpitalu na Pomorzanach nie wynikają z winy placówki, ale z powodu mniejszej dostawy preparatów do Polski. Mniejsze dawki niż zamówione trafiły także do wszystkich szpitali węzłowych w Zachodniopomorskiem.



To między innymi 109. szpital wojskowy, wojewódzki i Zdroje w Szczecinie, a także placówki w Gryfinie czy Świnoujściu.



Opóźnienie wynika z tego, że firma Pfizer chwilowo ograniczyła ich wysyłanie do Polski. W ubiegły piątek amerykański koncern poinformował, że tymczasowo zmniejsza dostawy szczepionki do wszystkich krajów UE ze względu na modyfikację swojego zakładu w Belgii. Ma to przełożyć się na zwiększenie mocy produkcyjnych.



Wczoraj do Polski trafiło 176 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 produkcji konsorcjum Pfizer/BioNTech, zamiast 360 tysięcy.



Zmniejszone dostawy szczepionek Pfizer/BioNTech początkowo miały trwać trzy tygodnie. Producenci obecnie zapewniają jednak, że potrwa to tylko dziewięć dni i od 25 stycznia dostawy będą realizowane zgodnie z pierwotnym harmonogramem.