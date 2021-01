Grozi mu odsiadka za zaklejone zamki i zniszczone samochody

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Niszczył samochody i zaklejał zamki w drzwiach w centrum Szczecina - teraz odpowie za to przed sądem - jest akt oskarżenia. Wracamy do tematu wandala, o którym Radio Szczecin informowało w lipcu.

Podejrzany przez pół roku, właśnie do lipca ubiegłego roku m.in. porysował karoserię zaparkowanych w okolicy ulicy Krzywoustego, Małkowskiego i Królowej Jadwigi samochodów, poprzebijał w autach opony, a także zalał klejem zamki drzwi do kilkunastu sklepów oraz rożnych zakładów usługowych w tym rejonie.



- Nie możemy rolet otworzyć. W zamkach jest klej, musieliśmy wyjąć okna, żeby jedną roletę otworzyć, żeby w ogóle funkcjonować. Obroty nam spadły. Przyjechałem i nie mogłem się dostać do zakładu. Musiałem wezwać ślusarza i musiałem ,,fiknąć'' kilkaset złotych - skarżyli się poszkodowani.



Łącznie wartość wyrządzonych szkód to 50 tysięcy złotych. Przedsiębiorcy powiadomili policję. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę. Na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego. 40-latek był w przeszłości karany. Teraz grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.