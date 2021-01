Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prom "Cracovia" przypłynął do Szczecina na remont. Prace ma wykonać Stocznia Pomerania, czyli dawna "Parnica".

To rutynowy remont, podczas którego zostanie odnowiona klasa statku.



"Cracovia" to prom wybudowany w 2002 roku w hiszpańskiej stoczni Astilleros Espanoles. Statek ma 180 metrów długości Po wybudowaniu prom pływał pomiędzy Kadyksem a Wyspami Kanaryjskimi oraz Wenecją i Majorką. Dziś statek należy do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Na co dzień pływa ze Świnoujścia do Ystad w Szwecji. W PŻB jest od 2017 roku.



Remont promu "Cracovia" ma trwać dwa tygodnie. Jednostka jest widoczna z ulicy Gdańskiej w Szczecinie.