Pracownicy Służby Więziennej w pogoni za uprawnieniami. Kurs podoficerski rozpoczęło 38 funkcjonariuszy z naszego regionu.

Większość zajęć, ze względu na obostrzenia sanitarne, przeniesiono do Internetu. To tylko część szkolenia - tłumaczy major Sebastian Matuszczak, rzecznik Służby Więziennej w Szczecinie.



- Kolejny etap szkolenia przybierze formę stacjonarną, co pozwoli skutecznie utrwalić wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim przełożyć ją na realizację zadań praktycznych - wyjaśnia Matuszczak.



Udział w zajęciach nie zwalnia funkcjonariuszy z innych obowiązków służbowych. Ich postępy sprawdzają nie tylko wykładowcy, ale również przełożeni.