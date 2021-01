Trwa akcja szczepień przeciw COVID-19 dla seniorów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Seniorzy w Domach Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim szczepią się przeciw Covid-19.

Akcję prowadzą mobilne zespoły - mówi Mirosława Zielony, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.



- Szczepieni na razie są mieszkańcy, którzy chodzą. Później zespoły będą udawały się do osób, które leżą, do pokoi poszczególnych mieszkańców - powiedziała Zielony Polskiemu Radiu Koszalin.



Zaszczepionych zostanie ponad 600 mieszkańców wszystkich sześciu Domów Pomocy Społecznej.



- To jest bardzo dobry wynik. Każdy chce być zdrowy, chce żyć jak najdłużej. Mamy osoby, które dobiegają do setki, 96 czy 98 lat i też chcą się zaszczepić - mówi Mirosława Zielony.



W przypadku pracowników DPS, zaszczepić się chce niecała połowa. Szczepienia są darmowe i dobrowolne.