Pat w Goleniowie. Kolejna sesja Rady Miasta odwołana [WIDEO]

Nie odbyła się kolejna sesja Rady Miasta w Goleniowie. Już po raz piąty zabrakło kworum aby rozpocząć obrady.

Co dalej? Dwie strony sporu nie informują o przyszłości. Tymczasem kolejna sesja w Goleniowie zaplanowana jest na 27 stycznia.





Tylko dziewięciu radnych potwierdziło swoją obecność podczas zdalnej sesji Rady miasta w Goleniowie, A potrzebnych do obradowania jest większość, czyli minimum 11.Większości nie ma, bo nie ma zgody na podwyżki za wywóz odpadów, które już od kilku miesięcy starają się przeforsować urzędnicy burmistrza Roberta Krupowicza. Urzędnicy chcą podniesienia opłaty z 12 do 30 złotych, co zdaniem radnych jest nie do zaakceptowania i najpierw należy przeprowadzić kontrolę w miejskiej spółce zajmującej się odbiorem śmieci.Poza tym sesja została zwołana niezgodnie ze statutem gminy, o czym poinformowano wojewodę - powiedział nam radny Łukasz Mituła.Burmistrz takie zachowanie ocenia jako nieodpowiedzialne i szkodliwe dla gminy - odpowiada nam Cezary Martynik, rzecznik Urzędu Miasta w Goleniowie. Jak dodaje, radni mieli też głosować nad budżetem, co należy do ich najważniejszych obowiązków, a brak głosowania oznacza brak nowych inwestycji.