12SDZ przygotowała reportaż o żołnierzach, którzy po latach powrócili do wojska [WIDEO]

"Nowa droga dla rezerwy" - reportaż 12DZ

"Nowa droga do rezerwy" - to tytuł kilkuminutowego reportażu przygotowanego przez 12. Szczecińską Dywizję Zmechanizowaną. Materiał pokazuje historie ludzi, którzy zerwali ze służbą w wojsku i powrócili do niej po wielu latach.

Dzięki materiałowi możemy poznać ludzkie twarze wojskowych - podkreśla major Marcel Podhorodecki, rzecznik prasowy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.



- Jest też fajna historia pana chorążego, który miał własną firmę transportową, ona bardzo dobrze prosperowała, zatrudniał ludzi. Ale w pewnym momencie coś wyszło nie tak, źle przemyślany interes, pandemia, która też ma wpływ. Przemyśleli, zastanowili się i spróbowali powrócić. I udało się im - mówi rzecznik 12SDZ.



