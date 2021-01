Fot. Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście / W. Basałygo

Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście ogłosił przetarg na zakup nowego statku pożarniczego.

Oferty można składać do 15 lutego. Statek powinien rozpędzać się do 12 węzłów, a także umożliwiać awaryjne holowanie innych jednostek na pełnym morzu.



Będzie to trzeci "strażak" w zespole portów.