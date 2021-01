Szpital na Pomorzanach rozpoczął podawanie drugiej dawki szczepionki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szpital kliniczny nr 2 na Pomorzanach około południa otrzymał transport 990 szczepionek dla osób z "grupy zero".

Szczepionki miały dotrzeć do szpitala w poniedziałek, ale z powodu kłopotów związanych z produkcją preparatu przez amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer - zostały dostarczone we wtorek.



Tym samym, zgodnie z planem rozpoczęliśmy podawanie drugiej dawki szczepionki dla "grupy zero", czyli pracowników medycznych - poinformowała rzecznika szpitala Bogna Bartkiewicz.



Szczepienie osób pierwszą dawką w ramach "grupy zero" nadal jest wstrzymane i nie ma dalszych dyspozycji co do kolejnego terminu szczepienia. Jest to zależne od nowego harmonogramu dostaw - dodaje Bartkiewicz. Kolejne zamówienie szpital będzie mógł złożyć w najbliższy czwartek.



Odnosząc się do ograniczonych dostaw do krajów Unii Europejskiej - w tym Polski - profesor Włodzimierz Gut stwierdził, że firma poczuła się zbyt pewnie na rynku.



- Firma, która pierwsza weszła na rynek, chyba poczuła się trochę jako monopolista i próbuje coś ugrać - mówił Gut.



Zdaniem epidemiologa, który był gościem magazynu "Czas Reakcji", Polska przyjęła właściwą strategię szczepień.



- W Polsce zastosowano strategię: zabezpieczamy od razu pełne szczepienie dla obywatela. To znaczy połowę chowamy, a drugą połową szczepimy - mówił prof. Gut.



Do tej pory w Polsce zaszczepiono ok. pół miliona osób.