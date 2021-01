Zapadły kolejne decyzje ws. Elektrowni Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest pierwsza decyzja administracyjna w sprawie budowy gazociągu, który ma doprowadzić błękitne paliwo do Elektrowni Dolna Odra.

- Obok bloków węglowych w Dolnej Odrze powstają dwa największe bloki parowo-gazowe w Polsce - mówi Iwona Dominiak z Gaz Systemu.



- Budowa rurociągu przyłączeniowego do elektrowni Dolna Odra jest na etapie projektowania. Właśnie otrzymaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu przyłączeniowego do tej elektrowni. Przed nami jeszcze uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę - informuje Dominiak.



Gazociąg do Dolnej Odry w Nowym Czarnowie będzie miał kilkadziesiąt kilometrów długości i 70 centymetrów średnicy.



- Ponad 60 kilometrów długości gazociągu o średnicy 700 milimetrów, przebiegający przez teren województwa zachodniopomorskiego, na terenie gmin: Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Banie, Gryfino i Widuchowa. Zakres inwestycji obejmuje budowę gazociągu z układem wyłączeniowym oraz zostanie także dla potrzeb tego przyłączenia wybudowania stacja gazowa - tłumaczy Dominiak.



Gazociągiem do Dolnej Odry popłynie gaz z terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu lub gazociągu Baltic Pipe, który jest nadal budowany i będzie ciągnął się aż z Danii.