Eksperci sportowi o zwolnieniu Jerzego Brzęczka: "to zaskoczenie"

Jerzy Brzęczek. Fot. www.wikipedia.org / Roger Gor

Od poniedziałku Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. O tej decyzji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka dyskutowali goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Dziennikarz Przeglądu Sportowego Antoni Bugajski przyznał, że nie spodziewał się zwolnienia Brzęczka. - To była taka bomba, grom z jasnego nieba. Rzeczywiście nic nie wskazywało na to, że Zbigniew Boniek, po dwóch miesiącach, bo powinien taką decyzję podjąć dwa miesiące temu skoro już, nagle zdecyduje się zwolnić Jerzego Brzęczka.



A dziennikarz sportowy Radia Szczecin Artur Dyczewski zwracał uwagę na brak reakcji piłkarzy na zwolnienie trenera. - To też jest zastanawiające, że zawodnicy, którzy zawsze byli aktywni w mediach społecznościowych nagle zamilkli. Być może te relacje nie były najlepsze między selekcjonerem a zawodnikami.



Na czwartek zaplanowana jest konferencja prasowa Zbigniewa Bońka. Być może właśnie wtedy dowiemy się, kto obejmie stanowisko selekcjonera kadry. Eksperci spodziewają się, że będzie to jeden z włoskich trenerów.