Żołnierze ze Szczecina i regionu rozpoczynają III zmianę PKW Liban [WIDEO, ZDJĘCIA]

Będą pilnowali pokoju i pomagali ludziom. Trwa transport żołnierzy i sprzętu do Libanu, gdzie właśnie rozpoczyna się III zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

W misji pokojowej ONZ biorą udział głównie mundurowi ze Szczecina i regionu.Liban to prawie 3-milionowe państwo ze stolicą w Bejrucie. Kraj poważnie dotknięty kryzysem gospodarczym, który ma zdecydowanie dłuższą historię niż pandemia koronawirusa. Właśnie tam najbliższe pół roku spędzą żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.Kapitan Kamil Kostyła był uczestnikiem I zmiany PKW Liban. Jak podkreśla, żołnierze najbardziej martwią się reakcją zwykłych ludzi. - Ale jak się okazało tam na miejscu, Libańczycy doskonale pamiętają polskich żołnierzy, byli bardzo gościnni w stosunku do nas i wydaję mi się, że te wzajemne relacje były na naprawdę bardzo wysokim poziomie - przyznaje kpt. Kostyła.Ze względu na fatalną sytuację w służbie zdrowia Liban wprowadził całodobową godzinę policyjną. Szpitale nie są po prostu w stanie poradzić sobie z natłokiem pacjentów. Co więcej, mieszkańcy tego kraju nie zapomnieli jeszcze o wojnie i ofiarach, jakie przyniósł konflikt radykałów z Hezbollahu z Izraelem. Jednym z zadań polskich żołnierzy jest pilnowanie tzw. Blue Line, czyli strefy granicznej między Izraelem a Libanem.- Dlatego trzeba uważać z przesadnym eksponowaniem broni - podkreśla plutonowy Arkadiusz Sawicki. - Tam na miejscu to jest taki ostateczny element, kiedy nasze życie jest bardzo zagrożone.III zmiana PKW Liban liczy ponad 200 żołnierzy.