Przejazd kolejowo-drogowy, przy ulicy Kolejowej w Dolicach, zostanie w środę całkowicie wyłączony z ruchu kierowców.

Przez dwa tygodnie ten fragment drogi wojewódzkiej numer 122 będzie gruntownie przebudowywany. Wykonawca wzmacniać będzie tu konstrukcję podtorza, jak również zamontuje nowy system odwodnienia - mówi Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.



- Pierwszy etap prac potrwa do piątego lutego. W drugim etapie na przejeździe wymieniona zostanie nawierzchnia drogowa i kolejowa oraz zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dla kierowców wyznaczono objazdy przez Strzebielewo, Krępcewo do Piasecznika, a dla pieszych zabezpieczono przejście w poziomie szyn - wyjaśnia Pietrzykowski.



Roboty torowe na przejeździe w Dolicach nie wpłyną na ruch pociągów kursujących na trasie ze Stargardu do Choszczna.