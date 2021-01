Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie remont zejścia "A" na plażę w Międzyzdrojach. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, po przekazaniu pełnej dokumentacji przez Urząd Gminy w Międzyzdrojach ogłosił przetarg na budowę zjazdu technicznego na plażę.

Ma to między innymi pomóc służbom ratowniczym i porządkowym w szybkim dotarciu na plażę.



Urząd Morski w Szczecinie planuje przeznaczyć na to zadanie 900 tysięcy złotych. Zejście ma być gotowe do 15 kwietnia tego roku.