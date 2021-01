Przychodnia przy Kopernika po remoncie. Tak wygląda teraz przedwojenne skrzydło [ZDJĘCIA]

Fot. WOMP-ZCLiP w Szczecinie

Zakończył się remont przedwojennego skrzydła przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy Kopernika w Szczecinie.

W zmodernizowanych pomieszczeniach działa przychodnia rehabilitacji leczniczej i zawodowej. Był to trzeci etap przebudowy tej placówki.



Ponad 2 lata temu do budynku dobudowano nowe skrzydło. Wszystko po to, by WOMP mógł zrezygnować z wynajmowania pomieszczeń przy ulicy 3 maja.



Budowa skrzydła trwała dwa lata i kosztowała blisko dziewięć mln złotych.



W trzecim etapie zmodernizowano przedwojenne skrzydło budynku, dzięki temu

mogły się tam przenieść poradnie: ginekologiczna, urologiczna oraz uzależnień, które do tej pory funkcjonowały w budynku przy ul. 3 maja.



Cała inwestycja kosztowała prawie 11 mln złotych, z czego WOMP otrzymał prawie 1,2 mln złotych dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na termomodernizację, a także 900 tysięcy złotych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.