Rząd skorygował kolejność szczepień

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Rząd zmienił kolejność szczepień na COVID-19 w pierwszym etapie. Osoby przewlekle chore będą szczepione przed przedstawicielami służb mundurowych i nauczycielami.

Ale jeszcze przed nimi będą szczepieni seniorzy - część z nich już od najbliższego poniedziałku.



W pierwszym etapie pierwszeństwo zaszczepienia będą miały osoby powyżej 60. roku życia. W dalszej kolejności w pierwszym etapie będą szczepione osoby z chorobami przewlekłymi, w tym chorzy na nowotwory, osoby po przeszczepach i osoby dializowane. "Ostatnią grupą szczepioną w pierwszym etapie mają być przedstawiciele służb mundurowych" - poinformował pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień.



Minister Michał Dworczyk dodał, że do pierwszego etapu będą mogły też dołączyć osoby chore spoza listy, którym na wcześniejsze szczepienie zgodę wyda lekarz POZ.



Do Polski do tej pory trafiło ponad 1 milion 260 tysięcy szczepionek na COVID-19, głównie firmy Pfizer, a także firmy Moderna. Michał Dworczyk, podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku mówił, że szczepionek będzie coraz więcej, bo jest szansa na zarejestrowanie kolejnej szczepionki - firmy AstraZeneca. - To byłaby dla wszystkich krajów unijnych bardzo dobra informacja, bo to pozwoliłoby nam na znaczące przyspieszenie szczepień jeszcze w pierwszym kwartale - zapowiedział minister.



Do tej pory w Polsce na koronawirusa zaszczepiono około pół miliona osób.