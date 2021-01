Funkcjonariusze weszli do nielegalnego salonu w Szczecinie

Kolejny nielegalny salon gier w regionie zlikwidowany. Tym razem funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej weszli do lokalu w centrum Szczecina.

Zabezpieczyli osiem automatów do gier hazardowych i gotówkę - mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.- W salonie zastano trzech graczy i jedną osobę z obsługi. Wszystkich przewieziono do siedziby Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, gdzie zostali przesłuchani - mówi Brzoza.Właścicielowi miejsca grożą 3 lata więzienia i wysoka grzywna, do 100 tysięcy złotych od jednego automatu.Wcześniej zlikwidowany został nielegalny salon gier w Szczecinku. W lokalu w centrum miasta funkcjonariusze administracji skarbowej zabezpieczyli cztery komputery i monitoring, jedna osoba z obsługi lokalu została przesłuchana.