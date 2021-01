Fot. Grupa Azoty Polyolefins

16 komputerów do nauki zdalnej trafiło w środę do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach.

Sprzęt przekazany został przez Grupę Azoty Polyolefins oraz koreański Hyundai Engineering. To firmy, które budują w pobliżu tej placówki oświatowej fabrykę polimerów.



Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach posiada oddziały dwujęzyczne oraz oddział przedszkolny. Na co dzień uczy się w niej ponad stu uczniów - w tym część ze środowiska wiejskiego. To między innymi do nich trafią komputery, które pomogą im w nauce prowadzonej w sposób zdalny.