W Wolinie walczą o wróble [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Karmniki, poidło, ptasie budki, tablice edukacyjne, ale też mała stacja pogodowa. Tak wygląda "Wróbli zaułek", który powstał przy podstawówce w Wolinie.

Dzieci już wyliczyły, że ptaki zjadają tygodniowo 10 kilogramów ziarna. - Mamy nasionka, żeby nakarmić ptaszki! Przylatują wróbelki. I gile! - opowiadają dzieci.



Pomysłodawcą projektu jest miejscowy ksiądz. - Wszystko bierze się od papieża Franciszka, który to napisał kolejną encyklikę o charakterze ekologicznym - tłumaczy ks. Marcin Miczkuła, nauczyciel religii w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie. - Papież pokazuje, że to jest także nurt, którym powinniśmy iść. Tak jak święty Franciszek był bardzo blisko przyrody, tak i my powinniśmy być blisko przyrody i dbać o nią, bo to jest skarb, który został nam dany, a który musimy podtrzymywać, musimy o niego dbać - dodaje ksiądz Miczkuła.



Jednocześnie duchowny zwraca uwagę na konieczność dbania o same ptaki. - Bardzo mocno spadła populacja wróbla, a wróbel jest bardzo pożyteczny i potrzebny - mówi.



- Dzieci przychodzą, dokarmiają ptaki i prowadzimy właśnie przez ten nasz zaułek edukację ekologiczną - dodaje Joanna Kleszcz, dyrektorka szkoły.



W ramach projektu posadzono też krzewy, które w przyszłości dadzą schronienie i pożywienie ptakom, a uczniowie otrzymali multimedialną tablicę. "Wróbli zaułek" kosztował blisko 10 tys. zł i powstał dzięki grantowi Funduszu Naturalnej Energii.