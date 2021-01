Nie będzie ośrodka wczasowego w Wolińskim Parku Narodowym? Trwają negocjacje z właścicielem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Woliński Park Narodowy jest po pierwszych mediacjach ze spółką Grodno II z Katowic, która na terenie parku prowadzi ośrodek wczasowy. Park chce odzyskać cenny teren.

Chodzi o ośrodek wczasowy Grodno II, który znajduje się w lesie, nad samym morzem, jeszcze w obrębie Międzyzdrojów. W czwartek i piątek przedstawiciele parku będą oceniać ruchomości ośrodka - mówi Piotr Daniszewski, dyrektor WPN.



- Będą nas interesowały części ruchome, które nie są wycenione przez biegłego i park oceni co jest jeszcze mu potrzebne z tych części ruchomych, i przystąpimy do przedstawienia oferty, ile my za naniesienia dokonane przez spółkę Grodno II po prostu chcemy zapłacić - wyjaśnia Daniszewski.



Spór między parkiem a spółką toczy się przede wszystkim o pieniądze. Wszystko wskazuje na to, że to WPN będzie musiał zapłacić spółce ekwiwalent za poniesiony wkład na postawienie budynków. Piotr Daniszewski o konkretnych kwotach na razie nie chce mówić.



- To jest tajemnica mediacji, ujawnię to, kiedy będzie ostateczny wynik między Parkiem Narodowym a spółką Grodno II - dyrektor WPN.



Ostateczną kwotę, jaką park będzie musiał zapłacić spółce będą musieli zatwierdzić ministrowie finansów oraz klimatu i środowiska. Daniszewski deklaruje, że po odzyskaniu terenu przez park, ośrodka wczasowego tam nie będzie.