Historie rodzinnych pamiątek. To konkurs Archiwum i Kuratorium

Po pierwszej edycji wydano publikację, zawierającą najlepsze prace konkursowe. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

„Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” - Kuratorium Oświaty i Archiwum Państwowe w Szczecinie organizują już po raz drugi konkurs dla młodzieży.

Jest on adresowany do uczniów w województwie zachodniopomorskim - mówi Krzysztof Kowalczyk dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.



- Rozpoczynamy drugą edycję. Dlaczego akurat 21 stycznia wspólnie z Kuratorium? Bo to jest Dzień Babci i jest to doskonała okazja, żeby wnuki przeprowadziły rozmowy ze swoimi babciami - później mamy Dzień Dziadka - na temat rodzinnej przeszłości, którą można opisać nawiązując do jakiejś określonej pamiątki w zbiorach rodu - wyjaśnia Kowalczyk.



Poprzednia edycja potkała się z ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło 380 prac.



- Pisano o określonych przedmiotach, czyli tym, co my określamy jako artefakty. To był zegarek, obrączka, zdjęcie - wszystkie w mniejszym lub większym zakresie dotyczyły historii danej rodziny; związane były na przykład z deportacją na Syberię, z pobytem w niemieckim obozie koncentracyjnym, wiązały się z działalnością zbrojną czy konspiracyjną - opowiada Kowalczyk.



Kuratorium oczekuje na prace przesyłane przez szkoły do końca kwietnia. Po pierwszej edycji wydano publikację, zawierającą najlepsze prace konkursowe.