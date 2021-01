Aleksander potrzebuje pomocy. Rodzina apeluje o wsparcie

Przyjechał do Polski do pracy, nagle zdiagnozowano u niego raka. Teraz kierowca autobusu z Ukrainy potrzebuje transportu z Gryfic do swojego kraju. Jego rodziny na to nie stać, dlatego w internecie trwa zbiórka.





Aleksander Oskoma trzy miesiące temu przyjechał z Nikopolu do pracy w Zachodniopomorskiem. W grudniu jednak zdiagnozowano u niego raka. Transport medyczny z Polski do Ukrainy kosztuje 15 tysięcy złotych. Żony i syna pana Aleksandra nie stać na tę opłatę, dlatego proszą o pomoc. Na portalu zrzutka.pl ruszyła zbiórka funduszy na ten cel. Żona - pani Irena - pisze w sieci.- "Razem z moim synem mamy do Was ogromną prośbę. Choroba tak szybko postępuje, że na chwilę obecną stan męża jest bardzo ciężki. Lekarze bezradnie rozkładają ręce….Pomóżcie nam przetransportować naszego ciężko chorego męża i ojca do kraju na dalsze leczenie."W tym momencie na koncie są nieco ponad 3 tys zł. Zbiórkę znajdziecie pod tym adresem .