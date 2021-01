Mieszkańcy Międzyzdrojów z bonusami? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Międzyzdroje szykują się do wprowadzenia Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca. A to oznacza ulgi i bonusy dla tych, którzy mieszkają i płacą podatki w tym mieście.

Jak przyznaje Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów, ze względu na turystyczny charakter miejscowości, sami mieszkańcy bywali traktowani w planowaniu wydatków po macoszemu.



- Dużo środków jest kumulowanych i wydawanych na ten aspekt turystyczny. W ostatnim czasie wydaje mi się, że trochę mieszkańców zaniedbaliśmy. Chcemy im pokazać, że samorząd jest przede wszystkim po to, aby im pomagać. To oni budują to miasta i przez wiele lat zbudowali bogactwo naszego samorządu. Chcemy, żeby te środki do nich wracały - przekonuje Bobek.



Program ma być też zachętą do tego, aby płacić podatki w Międzyzdrojach. W zamian mieszkańców czekają darmowe parkingi w każdej strefie, ulgi na usługi, ofertę kulturalną i sportową, ale też dodatkowe przywileje dla seniorów i becikowe wysokości 500 zł. Międzyzdrojanom pomysł się podoba.



- Drożyzna w sezonie, to jest ogromna, więc by się przydało. Na parkingi, na wszystko. - My się nie łapiemy na kartę dużej rodziny, w innych miastach też tak jest - mówili mieszkańcy.



Międzyzdrojska Karta Mieszkańca ma zacząć działać od marca. Program ma kosztować półtora miliona złotych rocznie.