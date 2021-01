Hybrydowe pociągi wjechały na tory regionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To pierwsze takie pociągi w Polsce - dwa nowoczesne, hybrydowe składy wyjechały w czwartek na zachodniopomorskie tory.

Kupił je samorząd województwa. Pociągi spalinowo-elektryczne będą mogły sprawniej poruszać się w miejscach, gdzie sieć trakcyjna nie jest w pełnie zelektryfikowana.



Jeden z nich to pociąg bursztynowy, a drugi zielony, bo w takich barwach są pomalowane. Bursztynowy wyruszył w czwartek w pierwszy kurs do Kołobrzegu.



- No super, pierwsze wrażenie naprawdę olbrzymie. Wszystko ładnie pachnie, nowe i kolorowe mówił jeden z podróżujących.



- Dzięki tym pociągom dwunapędowym będziemy w stanie podróżować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe z napędem elektrycznym. A tam, gdzie jest to niezbędne, żeby dowieźć, odwieźć naszych mieszkańców, a nie mają oni zelektryfikowanej linii kolejowej, tam poruszać się będziemy z napędem diesla - mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.



- Jest to innowacja, niespotykany sprzęt na skalę Polski. To będzie znaczne ułatwienie dla nas maszynistów. Bardzo też ważne, że te pociągi są ekologiczne - odpowiadał Krystian Kuzon, maszynista POLREGIO.



Pociągi wyprodukowała firma Newag. Dwa składy kosztowały pawie 50 mln złotych. Samorząd województwa zachodniopomorskiego rozważa zakup kolejnych 10 takich pociągów.