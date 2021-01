Konfederacja apeluje do Miasta w interesie lokalnych przedsiębiorców

fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin]

Jest apel do Rady Miasta w Szczecinie w sprawie lokalnych podatków dla przedsiębiorców. - Ze względu na epidemię trzeba przynajmniej odroczyć ich płatności do września, tak jak w poprzednim roku - mówili, podczas konferencji prasowej, działacze Konfederacji.

Petycja z apelem trafiła już do biura Rady Miasta. Pierwsza rata do zapłaty jest w marcu, do tego czasu radni mają jeszcze dwa miesiące, aby podjąć uchwałę w tej sprawie.



Jak mówił Dariusz Gładun ze szczecińskiej Konfederacji, w ubiegłym roku z taką inicjatywą wystąpił prezydent Piotr Krzystek. W tym roku o sprawie nie słychać, więc Konfederacja przypomina - dodał Gładun.



- Liczyliśmy, że teraz w dobie kolejnego lockdownu, gdzie widzimy, że tendencja jest raczej do jego przedłużania, niż szybkiego zakończenia, prezydent postąpi w sposób podobny. Niestety, nie widzimy tego działania, dlatego zwracamy się z apelem bezpośrednio do Rady Miasta, do jej członków, jako osób, które mogą stanowić prawo lokalne - apelował Gładun.



Najbliższa sesja Rady Miasta Szczecin odbędzie się w przyszły wtorek.