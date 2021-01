Ruszyły szczepienia rodziców wcześniaków

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pierwsi rodzice wcześniaków z regionu zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 w szpitalu Zdroje w Szczecinie.

Rodzice przedwcześnie urodzonych dzieci zostali włączeni do grupy "zerowej".



W czwartek preparaty otrzymali państwo Marta i Tomasz Wójcikowie, których córeczki -bliźniaczki przebywają na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.



Dziewczynki Jagna i Wanda urodził się 4 stycznia, w 31. tygodniu ciąży. Z powodu epidemii i zakazu odwiedzin w szpitalach rodzice mogli być przy nich tylko w ograniczonym zakresie. Teraz to się zmieni.



W szpitalu Zdroje w Szczecinie obecnie przebywa 21 noworodków. Wszyscy rodzice wcześniaków, którzy chcą skorzystać ze szczepień, powinni poinformować o tym personel szpitala. Szczepionka podawana jest wtedy na miejscu.



W ramach grupy zero szczepiony jest przede wszystkim personel placówek medycznych.

W szpitalu Zdroje do tej pory zaszczepiło się ponad 2 tysiące osób.



DO końca tygodnia ma to być już 2130 osób.