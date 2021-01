Przedsiębiorcy tracą cierpliwość i otwierają lokale

Fot. pixabay.com / robertoleecortes (CC0 domena publiczna)

Regionalni przedsiębiorcy stracili cierpliwość. Otwierają lokale mimo rządowego zakazu.

To decyzja po tym, jak lockdown przedłużono do końca stycznia. Życie nas zmusiło do takich działań - mówi Anna Piotrowska, właścicielka karczmy Biały Bawół w Starym Czarnowie. - Po pierwsze, nie dostaliśmy żadnej dotacji z rządu, obiecanych. Nic, ani złotówki. Jesteśmy zamknięci już ponad trzy miesiące, czyli czwarty miesiąc. Mamy swoje opłaty, niezapłacone rachunki. Mamy ludzi, którym też trzeba zapłacić. My mamy rodziny, nasi pracownicy też mają rodziny. Każdy z nas chce żyć i jakoś to wszystko przetrwać. Nie wiemy do końca, ile to będzie trwało, jak długo będziemy zamknięci. My nic nie wiemy.



Piotr Piotrowski, szef kuchni i założyciel sieci „Stek House Evil” w Szczecinie organizuje w swojej restauracji spotkania biznesowe. - Jest bardzo duże zainteresowanie. Nie wiem ile osób, z tego poważnie traktuje naszą ofertę, a ile przyjdzie tylko zjeść, ale jest bardzo dużo osób - mówi Piotrowski.



W sieci rozpoczęła się akcja #otwieraMY, w ramach której kolejne lokale ogłaszają otwarcie się mimo przedłużenia lockdownu. W naszym województwie otwarto lub ogłoszono otwarcie lokali i hoteli w Szczecinie, Kołobrzegu, Rewalu i Koszalinie.



Rzecznika prasowa szczecińskiego sanepidu odmówiła udzielenia komentarza w tej sprawie. "Policja jest tylko organem wspomagającym" - w ten sposób komentują sprawę szczecińscy funkcjonariusze.