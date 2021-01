Przebudowa w porcie. Są pierwsze efekty

W rejonie modernizowanego Kanału Dębickiego w szczecińskim porcie widać już pierwsze efekty prac. Fot. Port Szczecin W rejonie modernizowanego Kanału Dębickiego w szczecińskim porcie widać już pierwsze efekty prac. Fot. Port Szczecin

Wykonawca wyciął zbędne drzewa i usunął rampę. W kolejnych dniach prowadzona będzie dalsza rozbiórka, na początku lutego spodziewana jest dostawa pali, które posłużą do budowy nabrzeża Czeskiego. Przebudowa ma zwiększyć liczbę przeładunków w szczecińskim porcie. Nabrzeża zostaną wydłużone, a tor wodny pogłębiony do 12 i pół metra. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2023 roku. Jej koszt to ponad 340 milionów złotych.