RSnW: Trwa walka o życie Polaka na Wyspach

Trwa walka o życie mieszkającego w Wielkiej Brytanii Polaka, który przebywa w śpiączce w szpitalu w Plymouth.

- W listopadzie doszło u niego do zatrzymania akcji serca, a 15 grudnia brytyjski sąd orzekł, że mężczyzna nie ma szans na powrót do zdrowia - tłumaczył w "Radiu Szczecin na Wieczór" Dariusz Bohatkiewicz, korespondent TVP w Londynie. - Wówczas po raz pierwszy odłączono mężczyznę od aparatury wspomagającej życie, czyli podającej wodę i żywność. Z tym nie zgodziła się rodzina. Były apele do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jednak ten dwukrotnie odrzucił apel rodziny.Pomoc naszemu rodakowi zadeklarowała między innymi Klinika Budzik, która jest gotowa zająć się jego terapią. - Klinika Budzik czeka, również czeka transport polski, wysokiej klasy. Zarówno Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W środę rozmawiałem z panem ministrem Błaszczakiem i medyczny samolot wojskowy też jest gotów przewieźć pacjenta - mówił profesor Wojciech Maksymowicz.Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau poinformował, że resort stara się o nadanie przebywającemu w szpitalu Polakowi statusu dyplomatycznego i przewiezienie go do kraju.