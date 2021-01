Komunikacja miejska będzie kursować przez świnoujski tunel. Są pierwsze plany

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Między wyspami w Świnoujściu będzie kursowała komunikacja miejska - deklaruje prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz. Tak będzie, gdy już powstanie tunel. Będą mogły poruszać się nim samochody i autobusy, ale nie przejedziemy nim np. rowerem.

Zapewnienie komunikacji między prawo a lewobrzeżem to bardzo ważny problem, mamy już plany, na trasie będą kursować autobusy, mówi Żmurkiewicz.



- Autobusy będą zapewniały sprawne połączenie centrum miasta z przystankiem w centrum przesiadkowym, czyli obecnym dzisiaj dworcem PKS na Warszowie. Autobusy będą jeździły bardzo często, będą przystosowane do przewozu rowerów, bo mam świadomość, że przez tunel rowerami się nie przejedzie. Prawo tego zabrania - tłumaczy Żmurkiewicz.



Jak dodaje, gdy tunel będzie gotowy nadal będą pływać promy Bielik, ale w ograniczonym zakresie.



- Będzie pływał prom Bielik, ale będzie to jako atrakcja turystyczna, uzupełnienie tego, co będzie świadczyła komunikacja autobusowa przez tunel. Będą jeździli mieszkańcy, będą jeździli turyści, będą przejeżdżały również samochody, ale mam nadzieję, że każdy będzie wolał przejechać szybciej, sprawniej tunelem, niż czekać w kolejce, żeby przepłynąć promem - dodaje Żmurkiewicz.



Drążenie tunelu pod Świną rozpocznie się w marcu. Budowa ma potrwać do września 2022 roku. Kosztuje prawie 800 mln złotych.