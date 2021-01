Wymiana torowisk w centrum Szczecina. Od soboty kolejne zmiany dla kierowców [ZDJĘCIA]

W sobotę od rana kolejne zmiany w organizacji ruchu w Szczecinie w związku z wymianą torowisk tramwajowych między Niebuszewem, a Placem Żołnierza. Utrudniony będzie przejazd nie tylko w okolicach Ronda Giedroycia.

Obok Niebuszewa, nowe utrudnienia będzie można spotkać również w centrum miasta - mówi rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie Hanna Pieczyńska. - Na torowisku wzdłuż ulicy Matejki, na odcinku od Piłsudskiego do Placu Żołnierza. Utrudnienia z pewnością będą spore.Do Trasy Zamkowej przez Matejki nie dojedziemy, ale po zjeździe z Trasy w kierunku Malczewskiego ruch będzie się odbywał normalnie. Na samym Niebuszewie też będą dodatkowe zmiany. Co nas czeka? - Zamknięcie jakby takiej pętli przejazdowej, czyli odcinek ulicy Asnyka do Orzeszkowej, Orzeszkowej i wracamy do ulicy Boguchwały - tłumaczy Marcin Charęza z Urzędu Miasta.W al. Wyzwolenia nadal będą zwężone jezdnie, a cała inwestycja potrwa dwa lata.