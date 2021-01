Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Gminy i powiaty mogą otrzymać rządowe dofinansowanie na połączenia autobusowe. Ruszył kolejny nabór wniosków na 2021 rok.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to wypełnienie deklaracji wyborczej przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Samorządy mogą się starać nawet o 3 złote dopłaty do każdego wozokilometra.



Do podziału jest jeszcze 40 milionów złotych, bowiem w pierwszym naborze 8 mln zł zostało już wykorzystane. Za 8 milionów złotych uda się odtworzyć 88 połączeń autobusowych w trzech powiatach i 16 gminach Pomorza Zachodniego.



Aby starać się o pozostałe jeszcze pieniądze, gminy i powiaty muszą złożyć wniosek najpóźniej do 29 stycznia. Wówczas zakończy się drugi nabór wniosków prowadzony przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.